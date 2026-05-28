Bolu’da asırlık gelenek bu senede devam etti: Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar!

BUZ GİBİ SUYA ATILDILAR

Yataklarından zorla kaldırılan gençler, evlerinden alınarak köy meydanında bulunan içi buz gibi suyla dolu oluğa götürüldü. Namazı kaçıranlar, köylülerin tekbirleri ve alkışları eşliğinde soğuk suya atıldı. Yüzleri güldüren ve köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayramlaşma merasimine de ayrı bir renk kattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör