Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da asırlık gelenek bu senede devam etti: Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 15:44

Bolu'nun Göynük ilçesinde bayram namazını kaçıran gençler, köylüler tarafından yataklarından kaldırılıp köy meydanındaki buz gibi su dolu oluğa atıldı. Asırlık geleneğin yaşatıldığı Sarıcalar köyündeki eğlenceli anlar bayramlaşma merasimine neşe kattı.

İHA Yaşam
Göynük ilçesine bağlı Sarıcalar köyünde nesilden nesile aktarılan ve bayram sabahlarına neşe katan "oluğa atma" geleneği, bu Kurban Bayramı'nda da renkli görüntülere sahne oldu.

EVLERİNE SÜRPRİZ BASKIN YAPILDI

Alınan bilgiye göre, sabah 06.06'da kılınan bayram namazının ardından cami cemaati, namaza katılmayan köy sakinlerini ve gençleri tespit etti. Namaz sonrası bir araya gelen köylüler, uyanamayan gençlerin evlerine sürpriz baskınlar düzenledi.

BUZ GİBİ SUYA ATILDILAR

Yataklarından zorla kaldırılan gençler, evlerinden alınarak köy meydanında bulunan içi buz gibi suyla dolu oluğa götürüldü. Namazı kaçıranlar, köylülerin tekbirleri ve alkışları eşliğinde soğuk suya atıldı. Yüzleri güldüren ve köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayramlaşma merasimine de ayrı bir renk kattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BOLU

