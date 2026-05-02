Bolu’da dehşet! Konuşmaya gittiler...Kurşunların hedefi oldular: 3 şüpheli yakalandı

Olay, Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen E.C., hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Silahı ateşleyen E.C. ve olay esnasında yanında bulunan B.K. ile O.S., geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.