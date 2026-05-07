Giriş Tarihi: 7.05.2026 12:59

Bolu’da dehşete düşüren olay! Nafaka yüzünden eşinin evini kurşun yağmuruna tuttu: Kaçtığı yerde yakalandı!

Bolu’da meydana gelen olayda boşanma aşamasındaki eşinin evine kurşun yağdıran Reşat G.’nin saldırıyı nafaka yüzünden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çiftin boşanma sürecinde anlaşmazlıklar yaşadıkları için sürecin uzadığı öğrenildi. Şüpheli kaçtığı yerde yakayı ele vererek gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Olay, dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi Ertan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat G. ile eşi Gurbet G. boşanma kararı aldı. İkisi de ayrılmak istemesine rağmen çift arasında 'nafaka' ödemesi konusunda anlaşmazlık çıktı.

EVE KURŞUN YAĞDIRDI

Nafaka krizinin büyümesi üzerine öfkelenen Reşat G., dün akşam saatlerinde Gurbet G.'nin yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre evin çevresinde dolaşan Reşat G., daha sonra yanında getirdiği tabancayla eve doğru 2 el ateş etti.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, şüpheli olay yerinden koşarak hızla uzaklaştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine dün bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri sokakta detaylı çalışma yürüterek boş kovanları muhafaza altına aldı.



KAÇTIĞI YERDE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Reşat G.'nin kaçtığı ve saklandığı adres tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla şüpheli koca yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU

