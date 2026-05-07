Bolu’da dehşete düşüren olay! Nafaka yüzünden eşinin evini kurşun yağmuruna tuttu: Kaçtığı yerde yakalandı!

Olay, dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi Ertan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat G. ile eşi Gurbet G. boşanma kararı aldı. İkisi de ayrılmak istemesine rağmen çift arasında 'nafaka' ödemesi konusunda anlaşmazlık çıktı.
EVE KURŞUN YAĞDIRDI
Nafaka krizinin büyümesi üzerine öfkelenen Reşat G., dün akşam saatlerinde Gurbet G.'nin yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre evin çevresinde dolaşan Reşat G., daha sonra yanında getirdiği tabancayla eve doğru 2 el ateş etti.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, şüpheli olay yerinden koşarak hızla uzaklaştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine dün bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri sokakta detaylı çalışma yürüterek boş kovanları muhafaza altına aldı.
KAÇTIĞI YERDE YAKALANDI
Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Reşat G.'nin kaçtığı ve saklandığı adres tespit edildi.