Bolu’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:51

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Bolu'daki feci kaza, gece saatlerinde Mudurnu ilçesi girişindeki bölünmüş yolda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 14 NC 415 plakalı otomobil ile 14 LA 114 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişindeki bölünmüş yolda çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç da farklı yönlere savrularak takla attı.

4 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır hasar alarak adeta hurdaya dönen araçlardan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

