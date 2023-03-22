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Giriş Tarihi: 22.3.2023 12:50

Bolu'da feci kaza! Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti...

Bolu'da su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ceyhan (57) ile yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan (52) yaşamını yitirdi.

DHA
Bolu’da feci kaza! Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti...

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bolu- Mudurnu kara yolunun Çepni köyü mevkinde meydana geldi. Mudurnu'dan Bolu istikametine giden Ali Ceyhan idaresindeki 14 AAD 240 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mehdi Atalay yönetimindeki 14 BC 747 plakalı su tankeri ile çarpıştı.

Kazada Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bolu'da feci kaza! Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti...
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