Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da feci olay: Piknik yaparken yıldırım dehşeti! 1'i ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 12:09

Bolu'da feci olay: Piknik yaparken yıldırım dehşeti! 1'i ağır 3 yaralı

Bolu'da, ormanda piknik yapan akraba 11 kişinin sağanakta altına sığındığı ağaca yıldırım düştü. Büşra Elçin (23), Ümit Elçin (32) ve Mustafa Atçılı (42) yaralandı. Büşra Elçin’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DHA
Bolu’da feci olay: Piknik yaparken yıldırım dehşeti! 1’i ağır 3 yaralı
  • ABONE OL

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aladağ bölgesindeki Aladağ Kartal Orman Deposu yakınındaki dere kenarında meydana geldi. Bölgede piknik yaparken sağanağa yakalanan 11 kişilik akraba grubu, çevredeki ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım düştü. Gruptakilerden Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Mustafa Atçılı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Büşra ve Ümit Elçin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde acil servise kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Büşra Elçin ve Mustafa Atçılı, Bolu'daki ilk tedavinin ardından bugün Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Ümit Elçin ise taburcu oldu. Büşra Elçin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BOLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da feci olay: Piknik yaparken yıldırım dehşeti! 1'i ağır 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA