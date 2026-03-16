Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da gölette can pazarı: 13 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi!
Giriş Tarihi: 16.03.2026 18:18

Bolu'nun Çaygökpınar köyünde bulunan gölette meydana gelen olayda 13 yaşındaki Tanju K., yasak olan bölgede gölete girdi. Daha sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuğu ekipler sudan çıkarırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Bolu merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alan Çaygökpınar köyü sınırlarındaki gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girilmesi yasak olan gölete arkadaşlarıyla birlikte bisikletle gelen 13 yaşındaki Tanju K. suya girdi.

Göletin giriş kısmında 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar suda yüzmeye başladı. Tanju K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kalbi duran ve sudan çıkarılan Tanju K.'ya ilk müdahaleyi bir jandarma personeli yaptı. Yapılan müdahalenin ardından talihsiz çocuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Tanju K.'nın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

