Bolu'da kayıp olarak aranıyordu: Baygın halde bulundu!
Giriş Tarihi: 29.03.2026 15:19

Bolu'nun Gerede ilçesinde, ava gitmek için evden çıkan ve geri dönmeyen A.İ. (57), ekipler tarafından aranıyordu. A.İ., 1 gün sonra ormanda baygın halde bulundu.

DHA
  • ABONE OL

Gerede ilçesine bağlı Davutbeyli köyü Kandak Mahallesi'nde, dün saat 08.00 sıralarında avlanmak için evinden ayrılan A.İ. geri dönmedi. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Jandarma komandolar, JAK timleri, asayiş ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kayıp A.İ. için arama çalışması başlattı. A.İ. bugün saat 11.30 sıralarında köye yaklaşık 3 kilometre mesafede ormanda baygın halde bulundu. Bir jandarma personeli kamuflajını, ısınması için A.İ.'nin üstüne örttü. Jandarma ekipleri tarafından köye getirilen A.İ., sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz