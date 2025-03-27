Bolu’da kaza: 4 kişi yaralı!

Kazada, araçlarda bulunan Fatma Yazar, Kader Karataş, Selen Karataş ve Fadime Karataş hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı...