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Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:59

Bolu'da kaza: Mengen Milli Eğitim Müdürü yaralandı!

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada; Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ile araçtaki 2 kişi yaralandı...

DHA
Bolu’da kaza: Mengen Milli Eğitim Müdürü yaralandı!

Kaza, sabah saatlerinde, Bolu-Mengen yolunun Eskiçağ mevkisinde meydana geldi. Mengen yönünden Bolu istikametine giden Semih Beyhan idaresindeki 14 ABP 080 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra şarampole devrildi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Semih Beyhan ve araçta yolcu olarak bulunan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde şef olarak görevli Fatih Gençer ile Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu'da kaza: Mengen Milli Eğitim Müdürü yaralandı!
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