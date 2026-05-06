Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşinin evine ateş açtı!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 21:45

Bolu'da boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen Reşat G., isimli şahıs eve ateş açtı. Silah sesini duyan mahalleli büyün panik yaşarken, olay yerinden kaçan saldırgan için çalışma başlatıldı.

Olay, Akpınar Mahallesi Ertan Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat G., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Öznur G.'nin yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre evin çevresinde dolaşan Reşat G., daha sonra silahla eve doğru 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalleli büyük panik yaşarken, Reşat G. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta detaylı çalışma yürüterek boş kovanları muhafaza altına aldı. Polis ekipleri kayıplara karışan Reşat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

