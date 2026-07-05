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Giriş Tarihi: 5.07.2026 16:26

Bolu'da korkutan kaza: Ticari taksi ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı

Bolu'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Bolu’da korkutan kaza: Ticari taksi ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Ergin idaresindeki 14 T 0098 plakalı ticari taksi ile karşı istikametten gelen Kazım Ataş yönetimindeki 14 ACB 184 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araç da yol kenarına çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BOLU #MUDURNU

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Bolu'da korkutan kaza: Ticari taksi ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı
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