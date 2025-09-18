Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da korkutan yangın: Tarihi konak kül oldu!
Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki tarihi Keyvanlar Konağı'nda yangın çıktı. Konak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Osmanlı zamanından kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyüp tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, konak kullanılamaz hale geldi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

1850'li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı'nın ilçenin tarihi ve simge yapılarından biri olduğu belirtildi. Daha önce bir dönem otel olarak da kullanılan konağın, 2 yıl önce konaklama faaliyetlerine son verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

