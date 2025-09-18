Bolu’da korkutan yangın: Tarihi konak kül oldu!

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

1850'li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı'nın ilçenin tarihi ve simge yapılarından biri olduğu belirtildi. Daha önce bir dönem otel olarak da kullanılan konağın, 2 yıl önce konaklama faaliyetlerine son verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı