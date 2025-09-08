Bolu’da narkotik operasyonda dehşet! 9 polis zehirlendi

Bolu TEM Otoyolu'nda durdurulan bir aracın benzin deposundan yayılan kokudan etkilenen 9 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül Salı akşamı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada benzin deposunu kontrol eden polisler, yoğun bir kokuya maruz kaldı. İlk bulgulara göre maddenin sıvı metamfetamin olduğu değerlendiriliyor.

9 POLİS HASTANELİK OLDU

Kokudan etkilenen 9 polis memuru, İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahale sonucunda 1 polis memuru yoğun bakıma alındı. Doktorlar, memurun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

4 POLİS SERVİSTE 4 POLİS TABURCU

Tedavileri süren polislerden 4'ü serviste gözlem altında tutulurken, diğer 4 polis ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aracın benzin deposundan çıkan maddenin laboratuvar incelemesi sürüyor.