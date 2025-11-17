Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da ormanda kaybolan adamdan acı haber: 2 gündür aranıyordu!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 15:57

Bolu'da yaşayan 88 yaşındaki Orhan Demir, 2 gün önce "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılmıştı. Yaşlı adamın cansız bedenine dere yatağında ulaşıldı.

İHA Yaşam
Bolu'da 88 yaşındaki Orhan Demir, cumartesi günü öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 3 gündür arama çalışmaları devam ediyordu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ORKUT ekipleri de bölgede yol gösterici rolünde, arama ekiplerine yardımcı oldu. Ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı'ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı.



DERE YATAĞINDA BULUNDU

Öğleden sonra ekiplerin arama çalışmaları sonuç verdi. Pirahmetler köyünün üst bölgesinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler dere yatağında Demir'in cansız bedenine ulaştı.

