Bolu’da ormanda kaybolan adamdan acı haber: 2 gündür aranıyordu!

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ORKUT ekipleri de bölgede yol gösterici rolünde, arama ekiplerine yardımcı oldu. Ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı'ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı.