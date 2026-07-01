Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 1.07.2026 22:51

Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu’da Anadolu Otoyolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

DHA
  • ABONE OL

Kaza, öğleden sonra Anadolu Otoyolunun Yedigöller Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mecit Bingöl idaresindeki 24 ABE 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mecit Bingöl olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Asım B., Hamide B. ve Aslınur B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BOLU #ANADOLU OTOYOLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA