Bolu’da pes dedirten dolandırıcılık! Yaşlı kadını böyle kandırdılar: Altın, para, ziynet ne varsa çaldılar…

Olay, 7 Nisan'da Bolu il merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 71 yaşındaki F.A.'yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı kadını "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diyerek korkuttu.
PANİĞE KAPILDI NE VARSA VERDİ
Paniğe kapılan F.A., toplam 350 bin TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını ikametine gelen dolandırıcılara elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
POLİS MERCEK ALTINA ALDI
Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını ve şüpheli aracı mercek altına aldı. Yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını saniye saniye izleyen polis, olayı gerçekleştirenlerin F.A. (30) ve P.E. (42) olduğunu tespit etti.
ŞÜPHELİLER İSTANBUL'DA YAKALANDI
Şüphelilerin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, 16 Nisan'da iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.A. ve P.E. yakalanarak gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın olmak üzere 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.