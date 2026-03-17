Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da tek katlı ev küle döndü
Giriş Tarihi: 17.03.2026 23:58 Son Güncelleme: 17.03.2026 23:59

Bolu’da tek katlı ev küle döndü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tavuk kümesinin bakıcı evi alevlere teslim oldu.

İHA
Bolu’da tek katlı ev küle döndü
Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Sarpıncık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Cengiz'e ait faal durumda olmayan tavuk kümesinin bitişiğindeki bakıcı evinde yangın başladı.

Bolu'da tek katlı ev küle döndü

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tek katlı evi sardı. Yangını fark eden köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle tek katlı bakıcı evi, küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da tek katlı ev küle döndü
