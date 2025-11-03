Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da TEM Otoyolu'nda feci kaza: 9 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti! 4 yaralı
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde emniyet şeridinde duran otomobile, cip çarptı. Meydana gelen kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Acı kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ensari yönetimindeki cip, emniyet şeridinde duran Aydın Kahraman idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

OTOMOBİL 10 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle Kahraman'ın kullandığı otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Otomobilde bulunan Sadi Aydın, Yakup Aydın, Songül Aydın ve sürücü Aydın Kahraman yaralandı. Araçta bulunan Ömer Mahir Aydın (9) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, otoyol jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

