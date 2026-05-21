Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 21.05.2026 21:47

Bolu'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Bolu’da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var
  • ABONE OL

Kaza, Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi Çamyurdu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine seyir halinde olan Turgay Y. idaresindeki 27 AOE 380 plakalı yakıt yüklü tır, yağışın da etkisiyle viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan tır, karşı şeritten gelen ve Akyazı-Taşkesti seferini yapmakta olan Fehmi Y. yönetimindeki 54 AHD 823 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle midibüs sürücüsü Fehmi Y. araç içerisinde sıkışırken, kazada toplam 3 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye kaza kırım ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fehmi Y.'yi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BOLU #MUDURNU #AKYAZI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA