Bolu’da TIR yol ortasında alev aldı: Dorsedeki kuru yemişler tutuştu!

Korkutan yangın, D-100 Karayolu Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyreden D.K. idaresindeki kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı.
YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Kuruyemişlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Dorsedeki malzemelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.