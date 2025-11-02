Bolu’da TIR yol ortasında alev aldı: Dorsedeki kuru yemişler tutuştu!

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Kuruyemişlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Dorsedeki malzemelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.