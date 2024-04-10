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Giriş Tarihi: 10.4.2024 21:36 Son Güncelleme: 10.4.2024 21:50

Bolu’da, yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişiden 2’si öldü

Bolu'da yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaydetti, 1 kişi yaralandı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da, yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişiden 2’si öldü

D-100 karayolu üzerinden Ankara istikametine seyreden ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Gölyüzü kavşağında yeşil ışık yandıktan sonra yeni ilerlemeye başlayan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan Serdar Genişyürek, Mehmet Ali Yoz ve Ahmet Şahan ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Yaralılardan, Serdar Genişyürek ile Mehmet Ali Yoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Şahan'ın tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

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Bolu’da, yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişiden 2’si öldü
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