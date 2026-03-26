Bolu'da yürekleri ağza getiren kaza: TIR'ın yandan çarptığı yolcu otobüsü refüje çıktı!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 16:36

Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda aynı yöne giden TIR’ın yandan çarptığı yolcu otobüsü, bariyerlere çarpıp refüje çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan İstanbul'a giden Aşkın Lütfi Yeni'nin kullandığı yolcu otobüsüne sağ şeritten gelen TIR çarptı. Yolcu otobüsü çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayıp refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yara almayan otobüsteki 26 yolcu başka bir otobüse nakledildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, otobüsün kamerasına yansıdı. TIR'ın sağ şeritten gelerek yolcu otobüsüne çarpıp, ön camlarının kırıldığı ve refüje çıktığı anlar ise saniye saniye görüntülere yansıdı.Yolcu otobüsünün şoförü Aşkın Lütfi Yeni, "En sağ şeritten geldi. Ne kadar kornaya da bassam bariyere çıkacaktım geldi vurdu. Biz de mecbur kaldık bariyerlere çıktık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

