Bolu’da yürekleri yakan acı: Önce torununu ardından kızını kaybetti! Üzüntüden kalp krizi geçirdi...

Kentte 14 Şubat'ta lise öğrencisi Efe Kerem Konuk'un evde cansız bedeni bulundu. Efe Kerem, Kılıçarslan Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Efe Kerem'in annesi Mine Konuk da 3 gün önce oğlunun Kılıçarslan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarı başında fenalaşan Konuk, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.