Bolu’daki diğer turizm noktaları da tehlike altında

Kartalkaya'daki otel yangınında Bolu İtfaiyesi'nin sınıfta kalması, dünyaca ünlü birçok turizm destinasyonuna sahip Bolu'daki diğer noktaların da herhangi bir yangın durumunda tehdit altında olabileceğini akıllara getirdi. Bolu'da başta Abant Gölü ve Tabiat Parkı olmak üzere; Yedigöller Milli Parkı, Mengen, Kartalkaya Kayak Merkezi, Karacasu Kaplıcaları, Mudurnu, Gölcük Tabiat Parkı ve Sülüklü Göl Tabiat Parkı gibi yoğun ziyaretçi ağırlayan turizm noktaları bulunuyor. Olası bir yangında Bolu İtfaiyesi'nin mevcut araç kapasitesiyle buralarda bulunan konaklama tesislerine müdahale etmede, tıpkı Kartalkaya'da olduğu gibi yetersiz kalacağı ifade ediliyor.