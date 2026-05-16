Bolu’daki dinlenme tesisinde feci olay: Park halindeki TIR’da kalan genç ölü bulundu!

Olay, Gerede ilçesi Koçumlar mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul'daki hayvan pazarlarına kurbanlık taşıyan tır şoförü ve şoförün yeğeni 22 yaşındaki F.S., yola gündüz saatlerinde devam etmek ve dinlenmek için gece saatlerinde Gerede ilçesi Koçumlar mevkii üzerinde bulunan dinlenme tesisine girdi. Sabah saatlerinde uyanan şoför, epilepsi hastası yeğeni F.S.'nin kriz geçirdiğini fark etti. 22 yaşındaki gencin durumuyla panikleyen şoför amcası koşarak dinlenme tesisindeki lokantaya girdi. Lokantadaki çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır içerisinde bulunan 22 yaşındaki F.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre, gencin kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör