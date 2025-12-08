Kartalkaya davasında gerekçeli karar açıklandı: ’Altın zaman’ misafirleri kurtarmak için kullanılmadı

Neticenin, sanıkların birden fazla kusurlu eylemleri sonucunda gerçekleştiğine işaret edilen kararda, "Sanıklar tarafından gerçekleşmeyeceğinden veya istenmeyeceğinden bahsedilemeyeceği, bunun da ötesine geçilerek bilinçli taksir unsurlarının aşıldığı, sanıkların öngörülen muhtemel neticeyi önlemek adına hiçbir tedbir almayarak ya da alınması için gerekli eylemlerde bulunmayarak, oteldeki yangına ilişkin eksikliklerin tespitine ve bilmelerine rağmen kasti eylem ve işlemlerle iptalini sağlayarak, öngörülen muhtemel neticenin 'olursa olsun' kastıyla hareket edilerek, objektif olarak öngörülebilir ve önlenebilir vahim nitelikteki neticenin ortaya çıkmasından sanıkların olası kastla sorumlu oldukları kabul edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.