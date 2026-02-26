Bolu’daki otel yangını faciasında yeni gelişme: Karar istinafa taşındı!

BERAAT EDEN 2 SANIK İÇİN CEZA TALEBİ

Beraat eden mutfak personeli Faysal Yaver ile İş Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğinin hatırlatıldığı istinaf başvurusunda ayrıca FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve şirket çalışanı Aleyna Beşinci'nin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan haklarında ceza verilmesi gerektiği belirtildi. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza alan eski Bolu İl Özel İdaresi genel sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Yeliz Erdoğan, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Özel'in de haklarında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza verilmesi gerektiği ifade edildi.

KARARLARI SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İNCELEYECEK

Sanık ve müşteki avukatları da verilen kararlara itiraz ederek, davayı istinafa taşıdı. Başsavcılık ile müşteki ve sanık avukatlarının istinaf başvurusu, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından incelenecek. 1'inci Ceza Dairesi, 'Olası kastla öldürme', 'Mala zarar verme', 'Basit yaralama', 'Kasten yaralama ve taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından verilen mahkumiyet kararları ile ilgili inceleme yapacak.