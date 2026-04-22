Bolu’daki park cinayetinde karar açıklandı! 15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürmüşlerdi



Alperen Ömer Toprak



ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Geçtiğimiz celse hazırlanan adli tıp raporu da dosyaya eklendi. Raporda, Toprak'ın boynuna aldığı yumruk darbesi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu, bu hasara bağlı olarak anında beyin kanaması geçirdiği ve ölümün söz konusu darbeye bağlı gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca travmanın hayati merkezleri doğrudan etkilediği ve darbe ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.