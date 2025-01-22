Bolu’daki yangında hayatını kaybeden Dilara, Mardin’de gözyaşları arasında toprağa verildi

Bolu ili Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Grand Kartal Otelin restoran kısmında çıkan yangın ile ilgili olarak Saat 03.21'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği ve ülkeyi yasa boğan yangında, 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralanmıştı. Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürülürken, sorumluluğu oldukları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındığı yangında yaşamını yitirenlerden biri olan Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.

DİLARA GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Dilara'nın cenazesi havayolu ile Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi. Yakınları ve sevenleri tarafından alınan Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, buradan baba ocağı olan Mardin Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'ne getirildi. Helallik alınmasının ardından Mardin İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve ağıtlar arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Dilara'nın annesi, babası ve kardeşleri, mezarlıkta uzun süre Dilara'nın tabuta sarılarak ağıtlar yakıp gözyaşı döktü.

Öte yandan, kızının ölüm haberini alan ve otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklerken, kızının ölüm haberi acısına dayanamayarak kalp krizi geçiren babası Hasan Ermanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Dilara'nın ailesi, yakınları sevenleri ve köylüler katıldı.