Bolu’daki yangında yeni detaylar: Yangın söndürme tüpü bile yokmuş! El sürülmemiş alanlar var

Binanın sadece giriş ve 4'üncü katlarında incelemede bulunduklarını, yetkililerin de kendilerine bilgi verdiğini ifade eden Erdem, "Yangının çıktığı tahmin edilen mutfak bölümünün olduğu 4'ncü katta duvarlar dışında hiçbir şey kalmamış. Elektrik kablolar dahil her şey yanmış. Giriş kat da zaten bu katın hemen üstü" dedi.
BACADAN YAYILMIŞ
Erdem, "Yangının mutfakta çıktığı ve havalandırma bacasındaki yağ gibi kalıntılar nedeniyle hızla üst katlara yayıldığı düşünülüyor. Otelde ahşap gibi yanıcı maddeler çok olduğu için yangın bu kadar büyümüş" bilgisini paylaştı. Erdem, şöyle devam etti: "Yangının çıktığı yer restoran bölümü olduğu için masa ve sandalyeler var. Ahşap malzeme çok. Koridor ve resepsiyonda halılar var. Tavan resepsiyon bölümünde ahşap. Bunların hepsi yanmış, hiçbir şey kalmamış. Asansörün yanında merdiven var. oradakiler de yanmış, etrafa alçı parçaları, yangın kalıntıları saçılmış."
İNCELEMELER SONUCU ORTAYA ÇIKACAK
Bilirkişinin bir süre sonra çalışmalarını tamamlayacağını ifade eden Erdem, "Yangın sonucu duvarlar dışında bir şey kalmadığı için yangın sistemi olup olmadığı, çalışıp çalışmadığı, yangının tam olarak ne zaman çıktığı, otelde kalanların zamanında uyarılıp uyarılmadığı kameraların incelenmesi, bilirkişinin çalışmalarını tamamlaması ile ortaya çıkacak. Hala hiç girilmemiş, el sürülmemiş alanlar varmış. Oralara da bakılacak" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da 78 kişiye mezar olan Kartalkaya Grant Otel yangını ile ilgili yaptığı inceleme "facianın geliyorum" dediğini, otelin yangına ilişkin hiçbir önlem almadığını ortaya koydu.
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, iki iş müfettişinin otelde inceleme yaptığını belirterek, "Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.
Aktürk, iş yerinde yağmurlama sisteminin bulunmadığını, kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığını söyledi.
Aktürk, binanın ahşap yapısının yangının hızla ilerlemesine neden olduğunu belirtip, "2020 tarihli Acil Durum Planı'nın güncellenmediğini, acil durumlara dair koruma ekibi görevlendirmesinin yapılmadığı" bilgisini de paylaştı.
Aktürk, müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlar, kaçış yolları ve toplanma yerlerine ilişkin bilgilendirilmediğini, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediğini, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirilmediğini kaydetti.
DENETİM YAPILMAMIŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, turizm sektörünün "az tehlikeli" gruba girdiğine dikkat çekerek, "İlk önceliğimiz maalesef az tehlikeli sınıfın denetimi değil ve bu otelin denetimi de yapılmamış. Bu, kayıtlı 70 küsur kişi çalıştıran bir işletme. Büyük endüstriye de girmiyor, metal, maden alanlarına da girmiyor. Dolayısıyla buraya bir denetim gelmemiş, şikâyet de gelmemiş. Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var. Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir" diye konuştu.