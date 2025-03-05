Bolu’daki yangında yeni detaylar: Yangın söndürme tüpü bile yokmuş! El sürülmemiş alanlar var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da 78 kişiye mezar olan Kartalkaya Grant Otel yangını ile ilgili yaptığı inceleme "facianın geliyorum" dediğini, otelin yangına ilişkin hiçbir önlem almadığını ortaya koydu.

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, iki iş müfettişinin otelde inceleme yaptığını belirterek, "Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.