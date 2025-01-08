Bolulu vatandaş evlenme vaadi ile 105 bin lira dolandırıldı

Evlenme vaadi ile dolandırıcılık olayı 13 ay önce meydana geldi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya katılan mağdur Cavit Ö., evlenme vaadi ile dolandırıldığını belirterek; "13 ay önce inshagram sitesinden Leydi_1928 rumuzlu Leyya K. İle sohbet etmeye başladık. Daha sonra evlenme kararı aldık. Leyla bana KKTC'de oturduğunu ve üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Bende kendisine inandım ve evlenme kararına uydum. Kendisine bir miktar para gönderdim"

BABASI TÖRE DİYE PARA İSTEDİ

Cavit Ö., başından geçenleri şöyle anlatmaya devam etti; "Bu kararın ardından bilmediğim bir numara tarafından arandım ve kişi kendisini Leyla'nın babası olduğunu belirterek, töreleri gereği para göndermesinin şart olduğunu ve Lefkoşa'da oturduklarını söyledi. Bende İsmail G., Muhammed Y., Osman B., Yasin A. İle Leyla K. Hesaplarına toplam 105 bin lira para gönderdim. Daha sonra beni arayan kişilere ulaşamadım ev beni engellediler" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya katılan ve haklarında 5'er yıl hapis cezası istenen İsmail G., Muhammed Y., Osman B. İle Yasin A., üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; "Leyla K. İsminde birini tanımıyoruz. Dolandırıcılık olayına da karışmadık" derken mahkeme heyeti 105 lira paranın parça parça sanıkların hesaplarına yatırıldığının tespit edildiğini açıkladı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, savunması alınamayan ve duruşmalara katılmayan Leyla K. Hakkında bulunan yakalama kararının tutuklanmaya çevrildiğine kararı verdi. Evlenme vaadi ime dolandırıcılık olayını gerçekleştirilen Leyla K.'nın yakalandığı yerde tutuklanarak cezaevine girecek. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.