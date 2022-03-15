Bombay Kedisi Nasıl Yetiştirilir? Bombay Kedi Özellikleri Nelerdir?

Bombay kediler, siyah rengi ve asil duruşuyla dikkat çeker. Kedi türlerinden birisi olan bombay kedisi, en kara kedi olma özelliğini taşımaktadır. Kedi sahiplenmek isteyen herkes, bombay kedi türünün özellikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bu tür kediler 1970 yıllarında şampiyon özelliklere sahip olduğu zamanlar keşfedilmiştir. Bu da onları önemli ve değerli bir yere getirmiştir. Bombay kedilerin fiziksel özelliklerinin yanı sıra birtakım özellikleri de vardır. Bu melez kedi ırkı, kendine has özellikleri de bünyesinde barındırır.

Bombay Kedi Özellikleri Nelerdir?

Asilliğiyle dikkat çeken bombay kediler, siyah renkli ve bakır gözlü türlerdir. Diğer kedilere göre tüyleri daha siyah ve parlaktır. Bu tür kediler çekingen ve içine kapanıktırlar. Fakat sahibine ve bulunduğu ortama alıştıktan sonra bu kediler son derece sevgi doludurlar.

Doğal ortamlarda bulunmayı seven bombay kediler oldukça sıcakkanlıdır. Bu tür kediler ayrıca düzenli hayatı ve rutini severler. Eğitimle birtakım eylemleri yerine getirebilirler. Çocuklarla da anlaşabilen bu kediler sevecen yapılıdır. Ev ortamında uzun süre yalnız kalmaları sakıncalıdır. Yalnız kalmaktan hoşlanmayan bombay kediler, depresyona girebilir.

Bombay Kedisi Nasıl Yetişirilir Ve Bakılır?

Bombay kediler bakımı en kolay kedilerden birisidir. Bu kedi türü en uzun yaşayan kedi ırkları arasındadır. Bombay kedilerin daha sağlıklı ve uzun yaşaması için kaliteli kedi mamaları tercih edilmelidir. Bu kedilerin tüyleri kısa olduğu için sıklıkla taramaya gerek yoktur.

Haftada bir kez taramak yeterli olacaktır. Bu kedilerin aşıları ve veteriner bakımından geçmesi önemlidir. Bu kediler melez bir tür olduğu için hastalanmaları pek mümkün değildir. Yine de her ihtimale karşı dikkat etmekte fayda vardır. Bu kedilerin nadiren yakalanacağı hastalıklar; nefes alma sorunu, dişeti iltihabı ve göz iltihabı şeklindedir.

Bombay kediler kolay bakımıyla diğer türlerden ayrılır. Fakat bu kedileri yavru olarak sahiplendiyseniz, beslenmesine dikkat etmelisiniz. Yemek yemeyi seven bu kedilerin obeziteye yakalanması yüksektir. Bu yüzden kedinizin düzenli beslenmesine dikkat etmelisiniz.

Bombay kediler kolay eğitildiği için küçük yaşta bazı alışkanlıkları kazanması iyi olacaktır. Bu yüzden erken yaşta tuvalet eğitimi kazanması size büyük kolaylık sağlayacaktır. Bombay kedilerin tüyleri kısa olduğu için haftada bir defa ona özel tarakla taramak yeterli olacaktır.