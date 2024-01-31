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Giriş Tarihi: 31.1.2024 09:43 Son Güncelleme: 31.1.2024 09:43

Booking Ne Demek? Turizmde Booking Ne Anlama Gelir?

Tatil planı yaparken ilk olarak rezervasyonun yaptırılması gerekir. Bu, sonradan bir mağduriyet yaşanmaması açısından önemlidir. Online rezervasyon yaptırarak aylar öncesinden yer ayırtmak mümkündür. Birçok web sitesi sayesinde fiyatlar karşılaştırılabilir ve uygun olan tercih edilebilir. Bununla ilgili bir kavram olduğu için booking ne demek veya turizmde booking ne anlama gelir öğrenmekte fayda vardır.

Booking Ne Demek? Turizmde Booking Ne Anlama Gelir?

Yaz sezonunda, ev, otel ve hostel gibi yerlerde boş yer bulmak oldukça zordur. Böyle zamanlarda rezervasyon yaptırmanın önemi büyük ölçüde anlaşılır. Çünkü, popüler tatil lokasyonlarına ilgi yüksek olduğu için yer bulmak neredeyse imkansızdır. Bunun için birkaç ay önceden rezervasyon yaptırmakta fayda vardır. İnternet üzerinden yapılabilen bu işlemin bir diğer adı olan booking ne demektir ve turizmde booking ne anlama gelir bilinmesi gerekir.

Booking Ne Demektir?

İngilizce bir ifade olan "booking"in sözcük anlamına bakıldığında, "rezervasyon", "yer ayırtma" ve "kaydetme" demek olduğu görülür. Tüm dünyada yaygın olarak kullanıldığından dolayı ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir sözcüktür. Booking veya rezervasyon, konaklamanın dışında ulaşım ve yeme-içme gibi durumlarda yapılması gereken bir işlemdir. Böylece gidilecek olan yere gitmeden önce yer ayırtılır. Tatil için otel, hostel, ev, tatil köyü ayarlamanın yanı sıra uçak, otobüs, tren, vapur veya restoran için de rezervasyon yaptırılabilir. Ancak erken rezervasyon yaptırmak, ekonomik fiyatlardan yararlanmayı, istenilen lokasyonda boş oda bulmayı, yapılacak aktiviteleri planlamayı ve gerekli durumlarda iptal ya da değiştirme işlemlerinin yapılmasını kolaylaştırır.

Otel Rezervasyonu Ne Zaman Yapılmalı?

Dünya veya ülke genelinde, uygun otel odasını bulmak için en az 115 gün önceden yer ayırtmak gerekir. Bundan dolayı, gitmeden 3-4 ay önce istenilen otelde boş bir oda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Birçok seyahat acentesi, erken yapılan rezervasyonlar için müşterilerine indirimli fiyatlar sunmaktadır. Belli bir zaman aralığında yapılan indirimlerden ve promosyonlardan yararlanmak için kesinlikle erken rezervasyon yapılması önerilir. Turist yoğunluğunun azaldığı dönemlerde de fiyatlarda büyük düşüşler yaşanır. Tatil yapmak için düşük bir bütçeye sahip olanların, bayram gibi yoğun dönemlerden kaçınmalarında fayda vardır. Çünkü bu zamanlarda, fiyatlar iki katına çıkabilir ve yer bulmakta zorluk yaşanabilir.

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Booking Ne Demek? Turizmde Booking Ne Anlama Gelir?
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