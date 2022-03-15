Bootcut Jeans Ne Demek? Bootcut Pantolon Kalıbı Nedir?

Giyim sektöründe büyük yer kaplayan pantolonlar, farklı renk ve çeşitlilikte karşımıza çıkmaktadır. Son dönemin modası haline gelen bol pantolon modelleri ise günlük hayatımızda sıklıkla tercih ettiğimiz ürünler olarak karşımıza çıkmıştır. Pantolon satın alacak kişiler için pek çok kalıp mevcuttur. Kendi bedenine ve zevklerine uygun pantolon modelleri satın alacak kişiler çoğu zaman yabancı isimlere denk gelebilir. Çok tercih edilen kalıplar arasında yer alan Bootcut jeans modelleri merak edilenler arasındadır. Bu tür pantolonun anlamını bilmeyen çoğu kişi, Bootcut jeans ne demek sorusuna cevap arar. Kendi bedenine göre kalıp tercih edenler bu tarz ürünleri de satın almaktadır.

Bootcut Jeans Ne Demek?

Pantolon alırken ilk dikkat edilen şey, beden ve kalıptır. Çoğu kişi kendi zevklerine göre uygun kalıplar tercih ederler. Kadın veya erkek fark etmeksizin jeans pantolonların farklı kalıpları mevcuttur.

Bootcut jeans olarak adlandırılan bu kalıp ise hafif İspanyol paçalara benzemektedir. Çizme paça olarak bilinen bu tür pantolonlar, ispanyol paçaya benzese de onun kadar geniş bir paçası yoktur. Bu tür pantolonlar, hemen herkesin severek giyebileceği türdendir.

Paça genişliği bir çizmenin ağız genişliği kadar olduğu için diğer pantolonlardan farklıdır. Bu tür pantolonların en büyük avantajı da, bacak boyunu daha uzun göstermesidir. Minyon tipliler ve kısa boylu kişiler bu tür pantolonları tercih edebilir.

Bootcut Pantolon Ne Demek?

Pantolon günümüzde en çok giyilen kıyafetlerden birisidir. Gündelik hayatta işimizi büyük ölçüde kolaylaştıran pantolonlar moda dünyasında büyük yer kaplamaktadır. Giyim sektöründe pantolonların farklı bedenlere uygun olarak tasarlanması da genel ihtiyacın fazlasını karşılar.

Pantolonlar için farklı kalıplar mevcuttur. Üretim sanayisindeki bu çeşitlilik, pantolon tercih edenler için kolaylık sağlar. Mevcut kalıplardan birisi de Bootcut pantolonlardır. Yabancı kökenli bu tür pantolonlar, paça kısmında bollaşan türdendir. Bu nedenle İspanyol paçaya benzeyen bu pantolonların onlardan farkı, Bootcut pantolonların çok fazla geniş olmamasıdır.

Farklı kombinlerle giyilebilen bu kalıpta pantolonların en önemli özelliği, bacak boyunu uzun göstermesidir. Bu yüzden kısa veya minyon tipli kişiler Bootcut pantolonları tercih etmektedir.