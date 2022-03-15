Bootcut Jeans Ne Demek? Bootcut Pantolon Kalıbı Nedir?

Bootcut pantolonlar kişiye kattığı tüm zarafet ve şıklığa ek olarak bir de artı bir güzel özelliğe sahiptir. Bootcut pantolon, genel olarak minyon tipli, kısa boylu kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Çünkü bootcut pantolonlar ufak bir illüzyon taşırlar demek yanlış olmaz sanırım. Bu İspanyol paça pantolonlar giyen kişinin boyunu uzun göstermeleri ile meşhurdurlar. Öyle ki doğru açı ile fotoğraf çekildiğinde kişiyi olduğundan çok daha uzun boylu bile göstermeleri mümkün.

Bootcut Jeans Ne Demek?

Bootcut pantolonların halk arasındaki ismi "İspanyol paça" pantolondur. Bu moda aslında eskide kalmıştı fakat son yıllarda yeniden yaygınlaştı ve popülerlik kazandı. Bootcut kot pantolonlar iki tip halindedirler. Bunlardan bir kısım pantolon ya geniş pantolonlardır ya da dardan genişe doğru giden tipte pantolonlardır.

Bootcut pantolonların en büyük avantajlarından bir tanesi de giyen kişinin boyunu uzun göstermesidir. Üstelik, iyi bir açı ile fotoğraf çekindiğinizde boyunuzu olduğundan çok daha uzun göstermeniz de mümkündür. Minyon tipi olan ve kısa boylu olanlar arasında bu kadar çok tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri de budur.

Bootcut Pantolon Ne Demek?

Bootcut pantolon, dardan genişe doğru giden ya da direkt olarak geniş olan bir çeşit pantolon tipidir. Bootcut pantolon, oldukça batılı bir pantolon modelidir ve Avrupa'da çok popülerdir. Bootcut pantolonlarınızı giydiğinizde püsküllü süet botlar, çizmeler, kısa topuk kahverengi tonlarında botlar kombinlemeyi tercih edebilirsiniz.

Bootcut pantolonlar genel olarak indigo mavisi şeklinde üretiliyor ve kullanıyorlar fakat yine de piyasada farklı renkte bootcut pantolonlar bulmak mümkündür.