Bor Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Bor Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bor ilçesi, sanayi açısından önemli bir konuma sahiptir. Bor Şeker Fabrikası ve Bor Organize Sanayi Bölgesi, ilçenin ekonomik yapısını güçlendiren unsurlar arasındadır. Tarım alanında özellikle patates üretimi ile öne çıkan Bor, aynı zamanda Niğde ilinin sanayi merkezi olarak da kabul edilmektedir. Bor Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı gibi sorular Bor'un sanayi alanındaki önemini göz önünde bulunduran ziyaretçilerin otogarın konumunu öğrenme ihtiyacından kaynaklı sorulmaktadır.
Bor Otogarı, Niğde iline bağlı Bor ilçesinin merkezinde, Şeker Mahallesi, Niğde-Bor Karayolu (D750) üzerinde yer almaktadır. İlçenin ana ulaşım güzergâhına yakın konumda bulunan otogar, şehirlerarası otobüslerin ve bölgesel minibüslerin kalkış noktasıdır.
Bor Otogarı ilçe merkezine oldukça yakındır. Yürüme mesafesinde bulunduğu için otogara kısa sürede ulaşmak mümkündür. Bulunduğunuz konuma göre Bor Otogarı'na farklı güzergâhlar üzerinden ulaşabilirsiniz:
Özel Araç ile Ulaşım
Toplu Taşıma ile Ulaşım
Taksi ile Ulaşım
Konforlu bir ulaşım arayanlar için taksi hizmeti iyi bir alternatiftir.