Bor Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Bor Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bor ilçesi, sanayi açısından önemli bir konuma sahiptir. Bor Şeker Fabrikası ve Bor Organize Sanayi Bölgesi, ilçenin ekonomik yapısını güçlendiren unsurlar arasındadır. Tarım alanında özellikle patates üretimi ile öne çıkan Bor, aynı zamanda Niğde ilinin sanayi merkezi olarak da kabul edilmektedir. Bor Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı gibi sorular Bor'un sanayi alanındaki önemini göz önünde bulunduran ziyaretçilerin otogarın konumunu öğrenme ihtiyacından kaynaklı sorulmaktadır.

Bor Otogar Nerede?

Bor Otogarı, Niğde iline bağlı Bor ilçesinin merkezinde, Şeker Mahallesi, Niğde-Bor Karayolu (D750) üzerinde yer almaktadır. İlçenin ana ulaşım güzergâhına yakın konumda bulunan otogar, şehirlerarası otobüslerin ve bölgesel minibüslerin kalkış noktasıdır.

Yol Tarifi ile Bor Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bor Otogarı ilçe merkezine oldukça yakındır. Yürüme mesafesinde bulunduğu için otogara kısa sürede ulaşmak mümkündür. Bulunduğunuz konuma göre Bor Otogarı'na farklı güzergâhlar üzerinden ulaşabilirsiniz:

Özel Araç ile Ulaşım

Niğde Şehir Merkezinden: Niğde'den Bor'a ulaşım için D750 ve D805 karayolları kullanılabilir. Yolculuk yaklaşık 20 dakika sürmektedir.



Toplu Taşıma ile Ulaşım

Niğde Otogarı'ndan hareket eden şehirlerarası otobüsler ve ilçeler arası minibüsler kullanılabilir.

Yolculuk süresi yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

Taksi ile Ulaşım

Konforlu bir ulaşım arayanlar için taksi hizmeti iyi bir alternatiftir.