Borç meselesi kanlı bitti! Arkadaşı tarafından sırtından vurularak öldürüldü

Kozan ilçesinde 25 yaşındaki Emin Bozkurt, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada tabancayla sırtından vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı E.S.K. (17) ile yanında bulunan 3 kişi polis tarafından yakalanırken, cinayette kullanılan silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.

SIRTINDAN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay, 17 Mayıs'ta Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaralı halde bulunan Emin Bozkurt'u sağlık ekipleriyle birlikte ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bozkurt'un ilk ifadesinde, kendisini darp eden kişileri tanımadığını söylediği öğrenildi. Hastanede yapılan muayenede Bozkurt'un sırt kısmından ateşli silahla vurulduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu tespit edildi.

2 GÜN SONRA ÖLDÜ

Sağlık durumu ağırlaşan Bozkurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç adam, yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada, bölgedeki güvenlik kamera kayıtları mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.E. (29) ile S.E.K. (17) ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen C.E. (20) ile A.E. (17), kimlikleri tespit edildi.

BİRLİKTE ALKOL ALMIŞLAR

Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca zanlıların kaçmak için kullandığı otomobilde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemede, olay günü şüpheliler ile Emin Bozkurt'un birlikte alkol aldığı, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga sırasında E.S.K.'nin Bozkurt'u tabancayla vurduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.