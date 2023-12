Borç yüzünden makineli tüfekle ev kurşunladı

Adana'da 17 yaşındaki A.T., aralarında borç yüzünden husumet bulunan Serdar A.'nın evini hafif makineli tüfek ve otomatik tabancayla kurşunlayarak kaçtı. Polis yaptığı kamera çalışması sonucu zanlının kimliğini tespit etti. Ekipler, zanlı A.T.'nin evine özel harekât polisiyle operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören A.T., silahları evin arka bahçesindeki fayansların altına gizleyip, kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ve 159 mermi ele geçirdi. Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen A.T., tutuklandı.

BORÇ YÜZÜNDEN HUSUMET

Olay, 9 Aralık'ta Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen motosikletli şüpheli A.T., borcunu ödemediği gerekçesiyle husumetli olduğu Serdar A.'nın evine gitti. A.T., yanında getirdiği hafif makineli tüfek ve otomatik tabancayla Serdar A.'nın evine ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi. Sokak sokak arama yapan ekipler, A.T.'nin motosikletini bir evin önünde park halinde buldu.

FAYANSIN ALTINA GİZLEDİ

Şüphelinin evinin etrafını saran ekipler, silah sürgüsü sesi duyunca özel harekat polisinden yardım istedi. Polisin geldiğini gören şüpheli, evdeki silahları evin arka bahçesindeki fayansların altına gizleyip, kaçmaya başladı. Ekipler, peşinden koştuğu A.T.'yi, ara sokakta yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan hafif makineli tüfek ile 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 159 mermi, 2 gram esrar, 3 kar maskesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL para ele geçirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis merkezindeki sorgusunda "Evi kurşunlayan ben değilim, silahlarla da ilgimi yok" dediği öğrenilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ekipler, 3-9 Aralık tarihlerinde ilçe genelinde düzenlenen operasyon ve yapılan denetimlerde 1'i otomatik 33 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 883 dolu fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheliyi yakaladı.