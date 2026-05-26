Borçka’da sağanak yağış

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçede ve ilçeye bağlı köylerde hayatı felç etti, birçok köy yolu yağıştan etkilendi. Borçka ilçesinde öncesi gece etkili olan sağanak yağmur sonrası derelerin taşması sonucu birçok köy yolunda heyelanlar oluştu. Yoğun yağışların ardından Borçka ilçesine bağlı Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Fındıklı ve Başköy köylerinde taşkın ve heyelanlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dere yataklarının taşmasıyla birlikte yol güzergahlarında hasar meydana geldi.

Karşıköy köyü Sanisle Mahallesi'nde menfezin kapanması sonucu dere suyu yol üzerinden akarken, ekipler bölgede aralıksız çalışma başlattı. Borçka Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, yağışların ardından 12 personel ile 6 iş makinesi ve araç desteğiyle sahaya sevk edildi. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak ve muhtemel riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör