Border Collie Özellikleri ve Bakımı - Border Collie Nasıl Bakılır, Neyle Beslenir ve Ne Kadar Yaşar?

Border Collie özellikleri denildiğinde köpeğin sadakati dikkat çeker. Bunun yanında Border Collie ne kadar yaşar sorusunun cevabı da hayvan severleri heyecanlandırır. Bu köpeğe evde bakmak isteyenler Border Collie bakımı zor mu sorusuna cevap ararlar. Border Collie çok havlar mı ya da ev için uygun mu araştırmaları da dikkate alınmalıdır. Border Collie evde bakılır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Border Collie Özellikleri

Border Collie geçmişten günümüzde, koyun gütmek için tercih edilen bir köpek türüdür. Son derece zeki olan bu hayvanlar çeşitli köpek sporlarında da kullanılır. Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersiz ile bu hayvanın size çok iyi bir arkadaş olabilir. Sevgi dolu, zeki bir köpeğe sahip olmak istiyorsanız bu köpeği sahiplenmeyi düşünebilirsiniz. Köpeğin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Zihinsel ve fiziksel antrenmanlar ile apartman hayatına uyum sağlayabilirler.

İlk kez köpek bakanlar için uygun bir köpek cinsi olmayabilir.

Uzun süre yalnız kalmamalıdır.

Soğuk ve sıcak havalara karşı dayanıklıdır.

Sıcak kanlı bir köpek türüdür.

Çocuk dostu köpeklerdir.

Tüy dökülmesi orta seviyededir. Bu nedenle haftada 1-2 kez taranmalıdır.

Eğitimi son derece kolaydır.

Dünyanın en akıllı köpekleri arasında ilk 3'te yer alır.

Enerjik bir köpek ırkıdır.

Oyun oynamayı çok severler.

Border Collie Bakımı Zor Mu?

Border Collie köpeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken bir kısım özel hususlar vardır. Söz konusu köpekler orta boylu köpek grubundadırlar. Köpeğin omuz yüksekliği 45 ila 60 cm arasındadır. Ağırlıkları ise 15 ila 25 kg arasında değişir. Son derece çevik ve hareketli olan bu köpeklerin ortalama ömürleri 12-15 yıl arasındadır.

Border Collie köpekler işçi köpek olarak da adlandırılır. Bu nedenle sürekli sahibinden iş ister ve enerjisini atma meylindedir. Söz konusu durum göz önünde bulundurularak ev hayatında köpeğin gelip yanınızda sakin durmasını bekleyemezsiniz. Son derece zeki olan bu köpeği evde beslemek istiyorsanız sürekli arkasını toparlamak zorunda olduğunuzu bilmeniz gerekir.

Yukarıda sayılan özellikler köpeğin bakımında bir kısım sorunlar doğurabilir. Enerjinizin hareketli bir köpeğe bakmak için uygun olduğunu düşünüyorsanız gözünüz kapalı bu köpeği sahiplenmek için tercih edebilirsiniz. Akdi durumda, daha sakin bir köpek tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Hayvan sahiplenmenin ciddi bir sorumluluk olduğu bilinci ile köpek sahiplenmeyi düşünmeniz gerekir.