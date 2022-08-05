Haberler Yaşam Haberleri Bordo Pasaport İçin Gerekli Evraklar Ve Ücreti - Umuma Mahsus Bordo Pasaport Nedir, Nasıl Alınır?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:00 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:00

Bordo Pasaport İçin Gerekli Evraklar Ve Ücreti - Umuma Mahsus Bordo Pasaport Nedir, Nasıl Alınır?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye giriş için pasaport bulunmaktadır. Birçok ülke; başka ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine girebilmesi için pasaport istemektedir. Pasaportta herhangi bir problem çıkmazsa ve kişinin diğer belgeleri de eksiksizse rahatlıkla gitmek istediği ülkeye girebilir. Pasaportlar da kendi içlerinde işlevlerine göre ayrılmışlardır. Peki, bordo pasaport için gerekli evraklar ve ücreti nedir? Umuma mahsus pasaport nedir? Nasıl alınır?

Bordo Pasaport İçin Gerekli Evraklar Ve Ücreti - Umuma Mahsus Bordo Pasaport Nedir, Nasıl Alınır?

Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde pasaport istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Buna en güzel örnek olarak Schengen bölge ülkelerini verebiliriz. Schengen ülke vatandaşları kendi içlerinde tek bir ülkeymiş gibi sadece kimlikle pasaporta gerek duymadan seyahat edebilmektedir. Ancak her ülke bu şekilde değildir. Günümüzde çoğu ülkeye ziyaretlerde pasaport hala gereken bir belgedir. Ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Bordo pasaport ise diğer adıyla umama mahsus pasaport olarak bilinmektedir. İnternet üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığında en çok araştırılan pasaport türlerinden biri olmuştur. Yazımızda bordo pasaport için gerekli evraklar ve ücreti nedir, umuma mahsus pasaport nedir, nasıl alınır gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bordo Pasaport Nedir?

Umuma mahsus pasaport; İçişleri bakanlığı, yetkilendirilmiş valilikler ya da Türk konsoloslukları tarafından belli başlı şartları yerine getiren Türk vatandaşlarına verilen pasaport türüdür. Renginden dolayı bordo pasaport olarak da bilinmektedir. Bordo pasaporta sahip kişiler vizesiz gidilebilen ülkelere sadece pasaportlarıyla girebilmektedir. Bordo pasaport 38 sayfadan oluşmaktadır ve verilen vizeler bu pasaporta işlenmektedir. Talebe göre 6 aydan 10 yıla kadar kapsayacak sürede verilebilmektedir.

Bordo Pasaport İçin Gerekli Evraklar

Bordo pasaport başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız istenilen bazı belgeleri tamamlamak durumundadır. Umuma mahsus pasaport için gereken belgeler şunlardır:

  • T.C. kimlik kartı ya da geçici kimlik belgesinin aslı
  • Harç ve cüzdan bedeli makbuzu (25 yaşındaki öğrenciler harçtan muaftır.)
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • 60 günü geçmemiş öğrenci belgesi (umuma mahsus pasaport almak isteyen öğrenciler için özel şart)
  • Reşit olmayan veya engelli kişiler için muvafakat belgesi
  • Eğer bulunuyorsa kişinin eski pasaportu

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Bordo Pasaport İçin Gerekli Evraklar Ve Ücreti - Umuma Mahsus Bordo Pasaport Nedir, Nasıl Alınır?
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