Börekçide dehşet! İşyeri çalışanı yumruk attığı müşterisini ağır yaraladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Ak Sokak üzerinde bulunan "Vedat Börek" isimli iş yerinde 5 Nisan 2026 günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, 76 yaşındaki Necmi E. börek almak için iş yerine gitti. İddiaya göre, Necmi E. ile iş yeri çalışanı Mehmet K. (59) arasında alışveriş ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Necmi E. iş yerinden ayrılmak istedi.



ARKASINDAN KOŞUP YUMRUK ATTI

Bu sırada çalışan Mehmet K., iş yerinden çıkan Necmi E.'nin arkasından koşarak yumruk attı. Aldığı darbe sonrası yere yığılan yaşlı adam ağır yaralandı.



BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi E., Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, hayati tehlikesi nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsüne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Necmi E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından şüpheli Mehmet K., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli Mehmet K.'nin ifadesinde kendisine hakaret edildiğini öne sürerek bu nedenle saldırdığını söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.