Giriş Tarihi: 10.04.2026 19:55

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye yurt dışına çıkış yasağı

İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın "tutuklama" talebiyle yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Eşki ve beraberindeki şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

HUZEYFE ATICI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren İzmir 7'nci Sulh Ceza Hakimliği Başsavcılığın tutuklamaya yönelik yakalama talebini reddederken, Ekşi'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler için yurtdışı çıkış yasağı kararı verdi.

Şüphelilerden A.A. dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı yasağıyla salıverilirken, diğer şüpheliler ise doğrudan serbest bırakılmıştı.

