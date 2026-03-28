Bornova’da Uşak’taki operasyon günü fesih skandalı! AK Partili Kaya’dan sert çıkış: Yakın arkadaş matinesi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleşen gözaltılar, İzmir siyasetinde de hareketliliğe neden oldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin Bornova Belediyesi personeli olduğunun ortaya çıkması üzerine, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya bir açıklama yayımlayarak sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.

13 KİŞİDEN BİRİ

AK Partili Kaya Uşak Belediyesine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden birinin Bornova Belediyesi bünyesinde istihdam edildiğini belirterek, bu kişinin Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "yakın arkadaşı" olduğunu öne sürdü. Söz konusu personelin belediyeye hiç gitmeden "bankamatik memuru" olarak yüksek maaş aldığını iddia eden Kaya, gözaltı kararının çıktığı 27 Mart 2026 tarihinde bu kişinin Bornova Belediyesi Personel A.Ş.'deki iş akdinin apar topar feshedildiğini ifade etti.

SÜRECİ TEK TEK ANLATTI

Tabloyu "açık bir kayırma düzeni" olarak nitelendiren Milletvekili Kaya, şu ifadeleri kullandı: Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden birinin, Bornova Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "YAKIN ARKADAŞI" olan bu personel, Bornova Belediyesi'nde istihdam edilmiş. Bu kişi hiç işe gitmeden, bankamatik memuru olarak Bornova Belediyesi'nden yüklü maaş almış. Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, bu bankamatikçiye gözaltı kararı çıkınca, gözaltı kararının çıktığı 27.03.2026 tarihinde Bornova Belediyesi Personel A.Ş'deki iş akdi feshediliyor. Ortada hiçbir şekilde izahı mümkün olamayacak bir tablo, açık bir kayırma düzeni var. Bu personel, Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı olmadan önce Yalım'ın şirketinde çalışıyor ve seçimden sadece 18 gün sonra Uşak Belediyesi'nde işe alınıyor. Uşak'ta tartışmalar oluyor ve iş büyüyor. Söz konusu kişi, bu kez başka bir CHP'li belediyede, Bornova Belediyesi'nde istihdam ediliyor. Operasyon günü ise apar topar işten çıkarılıyor."

İZMİR KAMUOYUNA HESAP VERMELİ

"Bornova Belediyesi'ni şahsi yakınlıklarının aparatı haline getirenler, İzmir kamuoyuna hesap vermelidir!" sözleriyle açıklamalarına devam eden Kaya, "Eğer bu personelin işe alımı ile ilgili her şey usule ve etik değerlere uygunsa, neden kamuoyu baskısı olunca Uşak'ta işten çıkartılıp İzmir Bornova Belediyesi'nde istihdam edildi. Neden gözaltı kararıyla aynı gün işten çıkartıldı? Milletin kurumları, İzmir'in belediyeleri eşe dosta kadro dağıtma yeri değildir. İzmir'in belediyeleri, şahsi ilişkilerin taşındığı ara durak olamaz. Bu tablo, CHP'li belediyelerde kamu yönetimi anlayışının nasıl yozlaştığını gösteren ibretlik bir örnektir. Bu tablo, İzmir'in kaynaklarının nasıl çarçur edildiğinin açık bir resmidir. İzmir'in ve İzmirliler'in parası İzmir'e hizmete değil, CHP'lilerin ilişkiler ağına akıyor! İzmir'in kaynaklarını kişisel ve çetrefilli ilişkilere tahsis eden, İzmir'in belediyelerini "YAKIN ARKADAŞLAR MATİNESİ"ne çeviren bu zihniyet, tek kelimeyle İzmir'e ihanet etmektedir! İzmir'i değil, kendi heva, nefis ve egolarını düşünen bu sakat anlayış, yönettikleri tüm belediyeleri iflasa sürüklüyor!" ifadelerini kullandı.