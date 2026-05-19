Borsa İstanbul’da iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında Borsa İstanbul
pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, organize bir şekilde hareket ederek yatırımcıları zarara uğrattığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Hasan Meşe ve Abidin Güdücü'nün toplamda 8'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 17 şüphelinin ise toplamda 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.