Borsa operasyonunda 8 kişiye tutuklama

İstanbul Borsası'nda bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafourı'nin de olduğu 12 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarından gözaltına alınmıştı. Soruşturmada aralarında Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 4 kişiye 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkamama' şeklinde adli kontrol uygulanırken, Aref Ghafourı ve beraberindeki 8 kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.