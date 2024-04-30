Borsacı Nihat Özçelik’in 36 yıla kadar hapsi istendi

Aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi 26 Aralık 2023'te gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevki gerçekleşen 8 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı. İddiaya göre borsacı Nihat Özçelik, biri ihraç edilmiş 4 polis memuru aracılığıyla esnaf olan Tufan Keskin üzerinden vize şirketi sahibi İstiradi D.'e kumpas kurmuştu.

NİHAT ÖZÇELİK'İN 36 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Özçelik ile aralarında kumpas iddiası dönen Tufan Kesin mağdur, vize şirketi sahibi İstirati D. ise şikayetçi olarak yer aldı. Borsacı Nihat Özçelik'in "Rüşvet vermek", "Yargı görevini yapanı etkileme", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıldan 36 yıla kadar hapsi talep edildi.

İDDİANAMENİN ÖZENSİZ HAZIRLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Diğer sanıklar biri ihraç edilen 4 polis memuru Ahmet K., Ali K., İbrahim Halil A. ve Muhammed Ç.'nin benzer suçlardan hapisleri istendi. İddianamenin yetkili mahkemeye gönderilmesinin ardından sanık Nihat Özçelik avukatı aracılığıyla savunma sundu. Savunmada, iddianamenin özensiz bir şekilde hazırlandığı ileri sürülürken Özçelik'in tüm suçlardan beraat etmesi gerektiği ileri sürüldü.

HABERLERİ KALDIRMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇMİŞ

Savunma dilekçesinde Nihat Özçelik'in avukatı müvekkilinin yurt içi ve yurt dışı finans dünyasında saygın ve tanınmış bir iş insanı olduğu ve bu nedenle ticari rakipleri olan ve husumetli olduğu şahıslar tarafından sürekli olarak yıpratma faaliyetleri yürütüldüklerini iddia etti. Özçelik hakkında internet üzerinden olumsuz haberler yapıldığını ve bu haberleri kaldırtmak istediğini ancak başarılı olmadığı belirtildi.

AZMETTİRİCİ İDDİALARINI YALANLADI

Savunmada, davada yer alan sanıklarla haberlerin kaldırılması için iletişim kurulduğu öne sürüldü. Özçelik'in avukatı, görüntülerde Tufan Keskin'in üzerinde herhangi bir baskı cebir ve hile olmadığının net bir şekilde görüldüğünü ve Özçelik'in azmettirici olmadığı ileri sürüldü.

YARGILAMA 7 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Öte yandan tensip zaptını düzenleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Nihat Özçelik ve beraberindeki 4 sanığın 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkmasına karar verdi.