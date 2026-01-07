Son dakika | Borsada manipülasyon operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) hisselerinde ciddi manipülasyonlar tespit edildi.

MALİ TABLOLARLA OYNADILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettiği, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, birlikte hareket ederek hisse fiyatlarını yapay şekilde yükseltip düşürdüğü belirlendi. Farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalışan şüphelilerin, bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarstıkları kaydedildi.

HAKSIZ KAZANCI GİZLEDİLER

Şüphelilerin elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli finansal işlemler gerçekleştirdiği de dosyada yer aldı.

17 GÖZALTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyon ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.