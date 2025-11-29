Borsada manipülasyon operasyonu: 6 gözaltı

Borsa İstanbul'da Uşak Seramik A.Ş.'nin hisselerinde manipülatif paylaşımlar yapan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Borsada bazı paylarda olağan dışı fiyat ve işlem hacmi tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, Uşak Seramik A.Ş. hisselerine yönelik manipülatif işlemler yapıldığı belirlendi. Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketine yasadışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada da 13 kişi tutuklandı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.